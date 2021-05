Convocare una conferenza stampa in un parco giochi potrebbe sembrare un vezzo, una bizzarria. Qualcosa di stravagante. Ma se l’argomento da trattare è la cura del bambino malato, allora la prospettiva cambia. Mentre nel verde si muovono e corrono liberamente i bimbi sani, spensierati e felici, altri - molto meno fortunati - lottano in un letto d’ospedale, magari per salvare la propria esistenza e quella di chi li ama. Pensarci, riflettere su questo punto, non è scontato. Parlarne in circostanze diverse dal solito può aiutare.

«Un parco è un luogo simbolico - ha detto oggi, ai giornalisti convocati nella piazza grande di Giubiasco, Giacomo Simonetti, direttore medico e scientifico dell’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana - Un luogo dal quale pensiamo possa essere rimesso al centro dell’attenzione...