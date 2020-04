5. Funerali

5.1. Decessi non legati al OCOVID-19:

a) sono permessi i funerali in chiesa, senza la celebrazione dell' Eucaristia, seguendo il Rito delle Esequie (pag. 129 ss. per il Rito romano e pag. 115 per il Rito ambrosiano). È consentita la partecipazione alla cerchia familiare e non vi sono prescrizioni sul numero massimo di partecipanti, che è tuttavia limitato alla scelta del luogo. Si raccomanda, dunque, alle responsabili dei luoghi di culto in cui si svolgerà la celebrazione di stabilire e segnalare alla famiglia la capienza massima consentita, affinché vengano rispettate le regole di igiene e di distanziamento sociale. Il numero può essere calcolato, per esempio, sulla base di 4 m² per persona.

b) In caso di sepoltura ci si limiti a un momento di preghiera (in chiesa o al cimitero), secondo quanto indicato nel Rito delle Esequie (pag. 129 ss. per il Rito romano e pag. 107ss. e 115 per il Rito ambrosiano). E consentita la partecipazione alla cerchia familiare.

c) In caso di cremazione ci si limiti a un momento di preghiera al crematorio, secondo quanto indicato nel Rito delle Esequie (pag. 219 ss. per il Rito romano e pag. 115 per il Rito ambrosiano), È consentita la partecipazione alla cerchia familiare, in base alle indicazioni dei responsabili del crematorio. Se l'accesso ai crematori è impedito, si scelga un momento di preghiera al cimitero quando viene data sepoltura o deposizione alle ceneri, secondo quanto indicato nel Rito delle Esequie (pag. 239 ss. per il Rito romano e pag. 107ss. e 115 per il Rito ambrosiano). E consentita la partecipazione alla cerchia familiare.

d) Le veglie funebri, la preghiera del Rosario con convocazione pubblica nella casa del defunto o nelle camere mortuarie sono sospese. Il Parroco o un sacerdote della Parrocchia si renda disponibile a visitare i congiunti, vivendo con loro un momento di preghiera.

e) I decessi e le Esequie di questo periodo vanno annotati nell'apposito Registro parrocchiale.

5.2. Decessi legati al COVID-19:

a) Fanno stato le direttive del Medico cantonale in materia (n.b. Ufficio del Medico cantonale opta preferibilimente per la cremazione) il commiato avviene, di norma, direttamente in cimitere.

b) I decessi e le Esequie di questo periodo vanno annotati nell'apposito Registro parrocchiale.