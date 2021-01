Il mese che sta volgendo al termine ha portato buoni risultati in termini di contagi da coronavirus nel nostro cantone i quali sono passati dai 1637 dell’ultima settimana di dicembre, ai «soli» 281 dell’ultima settimana di gennaio. In media, questo mese si sono infatti stati circa 700 contagi settimanali, mentre la media di dicembre sfiorava i 1.700 casi settimanali e quella di novembre si aggirava attorno ai 1.900 positivi. La prima settimana del mese di novembre - la 44.esima dell’anno - ha infatti rappresentato il picco massimo dei contagi della seconda ondata pandemica.

Dimezzato il numero dei degenti in ospedale

Ma non parliamo solo di contagi, in gennaio, anche il numero delle ospedalizzazione ha subito un importante calo. Dai 165 pazienti ricoverati al 31 di ottobre nel nostro cantone, il 30 di novembre siamo passati a 352, alla fine di dicembre a 376, per arrivare infine a oggi con 158 persone degenti.

Andamento incoraggiante anche nelle cure intense

Concentrandoci sulle cure intense, i pazienti COVID ricoverati in questo reparto sono oggi 24, mentre alla fine del mese di ottobre del 2020 erano 11, poi saliti a 43 al 30 di novembre e a 46 al 31 di dicembre, prima che il loro numero, come anticipato, fosse tornato a calare.

Gennaio, oltre ad essere stato caratterizzato dalla chiusura di bar, ristoranti e molti dei negozi ritenuti non essenziali, ha anche la particolarità di aver seguito «il mese delle feste», ossia dicembre, quando i raduni, seppur non senza regole, erano concessi fino a dieci persone alla volta. e quando la curva della seconda ondata (il cui picco è stato raggiunto in novembre) è comunque mantenuto livelli alti.

I dati di oggi in Ticino

Oggi, domenica 32 gennaio, nel nostro cantone sono stati annunciati dalle autorità cantonali 32 nuovi contagi, il numero di casi positivi dall’inizio della pandemia si stabilisce quindi a 26.795. Il numero di persone morte dopo essere state infette è complessivamente di 936, ossia 2 in più di ieri. Sette sono stati i nuovi ricoveri e altrettante le dimissioni. Il numero di pazienti positivi che oggi si trovano in ospedale è di 158, di questi, 24 sono in cure intense. La percentuale di positività, aggiornata al 27 gennaio, è del 7%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata