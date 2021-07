Dal 1. agosto verrà aperta e resa pubblicamente accessibile sul sito dell’Ufficio del medico cantonale una pagina dedicata alle differenti strutture attive nel Cantone e il tasso di vaccinazione dei collaboratori a contatto con gli ospiti. Con una lettera datata 23 luglio e inviata agli istituti sanitari del Ticino il medico cantonale Giorgio Merlani ha invitato i quadri superiori a dare il buon esempio vaccinandosi e, soprattutto, ritiene che i dati sulla copertura vaccinale devono «poter garantire al paziente la libera scelta in merito all’operatore sanitario che lo cura». «Ritengo sia diritto di ogni paziente avere accesso a informazioni inerenti le caratteristiche e le competenze del personale curante – si legge –. Per analogia all’albo dove vengono annoverate le professioni sanitarie, ritengo sia diritto di ogni cittadino/paziente sapere se le persone a cui affida la propria salute sono vaccinate oppure no». Nella missiva si legge anche che le strutture che non trasmetteranno i dati entro il 15 agosto verranno pubblicate con la dicitura «risposta non pervenuta».