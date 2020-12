«Li seguo di lontano, mentre affondano dolci nella neve». Il compianto poeta Giorgio Orelli, da leventinese DOC, ai fiocchi che imbiancano la valle natia aveva dedicato più di un verso. E noi partiamo proprio da Bedretto, dove gli oltre 40-50 centimetri scesi oggi non hanno certo meravigliato la popolazione. «In ottobre c’era già stata un’avvisaglia dell’inverno, sulle cime. Ormai siamo abituati e viviamo la situazione con tranquillità», rileva il sindaco Ignazio Leonardi interpellato dal CdT. A parte qualche incidente con fortunatamente soli danni materiali, sulle strade delle Tre valli non vi sono stati particolari disagi, ci hanno fatto sapere dalla Gendarmeria di Biasca.

Idem sull’A2 e sull’A13 dove i mezzi pesanti vengono fermati nelle apposite aree di sosta. Scendiamo e arriviamo a Bellinzona. I tetti delle case hanno iniziato ad imbiancarsi poco dopo le 8 e il cielo ha proseguito a dispensare romanticismo per tutta la giornata. In Città strade e marciapiedi sono man mano stati puliti. Dall’alto il Castelgrande, avvolto da un mantello immacolato, scrutava con curiosità tutti coloro che si fermavano ai suoi piedi per uno scatto ricordo.

Se il risveglio, almeno sulla pianura del Locarnese, non è stato imbiancato come in altre parti del Cantone, la neve si è poi presentata nella seconda parte della mattinata. Da un lato regalando quella sensazione di pace ovattata, che tanto richiama le imminenti festività natalizie. Dall’altro con gli inevitabili disagi soprattutto alla circolazione stradale, sia sul fondo sia nelle valli. In particolare, già dal primo pomeriggio, è stata segnalata la chiusura della strada tra Losone e Intragna. E a causa delle forti precipitazioni nevose, rimanendo nelle Centovalli, sono state messe fuori servizio anche le funivie Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa. Infine, sempre nel pomeriggio e per la felicità dei gestori degli impianti invernali, nella località walser di Bosco Gurin si segnalavano già oltre 60 centimetri di neve fresca.