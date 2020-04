Sono quelli che ogni mattina ci servono il caffè prima di entrare in ufficio, che ci portano in tavola la pizza a mezzogiorno e poi ci spinano la birretta alla sera. Coloro con cui quotidianamente scambiamo due chiacchiere, a volte ci sfoghiamo, tra un’occhiata al giornale e l’orecchio attento a quanto si dice nel tavolo accanto. Sono esercenti, gerenti, baristi, camerieri e cameriere. Ci mancano da oramai oltre un mese, quando la pandemia ci ha negato questo rapporto particolare. Azzerando la precedente normalità e creandone un’altra fatta soprattutto di mura casalinghe. E loro? Come stanno vivendo questo momento nelle città di Bellinzona e Locarno? Come si stanno riorganizzando? Cosa frulla tra i loro pensieri in questo periodo di incertezza, essendo gli ultimi che potranno rimettersi in pista? La risposta è un mix di ottimismo e preoccupazione, malcontento per l’affitto che alcuni devono continuare a pagare, sollievo per come lo Stato si è immediatamente attivato per evitare collassi, voglia di tornare e ansia per come sarà, quel ritorno per cui non è ancora stata fissata una data, ma solo ipotesi (l’8 giugno?).

Movida forse sacrificata al Bagno pubblico

«Personalmente vedo la luce in fondo al tunnel» afferma telefonicamente Domenico Trunfio che da inizio anno ha preso in mano il Bar Codeborgo, luogo d’incontro affacciato su piazza Collegiata e punto d’osservazione privilegiato sulla capitale ticinese. Il gerente e proprietario come altri colleghi non ha certezze, ma pensa positivo: «Nel mio piccolo non faccio fatica a immaginare una terrazza nuovamente piena come avveniva il sabato per il mercato». Certo, almeno inizialmente i numeri non saranno più gli stessi, un po’ perché occorrerà garantire il distanziamento sociale, un po’ perché in molti si distanzieranno autonomamente... Ci si sta dunque organizzando: «Bisogna farsi trovare pronti quando potremo riaprire». Con tutte quelle misure logistiche che si renderanno necessarie. «Prevedo un mix di ristorazione e di take away, perché comunque i posti a tavola in città saranno di meno ma la gente una volta che uffici e negozi riapriranno sarà molta e dovrà pur mangiare». In questo senso Domenico Trunfio si è già mosso al lounge bar La Terrazza che gestisce al Bagno pubblico, dove da mercoledì è attivo un servizio di Sushi delivery. Un’idea già in cammino, la cui introduzione è stata accelerata dalla pandemia. Le incognite riguardano lo stesso lido comunale, per cui si ipotizza un’apertura a inizio luglio, quindi ben un mese e mezzo in «ritardo». Il distanziamento sociale potrebbe cambiare di molto anche l’attigua Terrazza: «È probabile che si andrà verso un’offerta meno legata alla movida» spiega il gerente.

«I clienti torneranno?»

«Abbiamo bisogno di risposte» afferma da parte sua José Carril, gerente e socio del frequentatissimo ristorante La Lampara. Già a metà marzo era stata valutata un’alternativa stile take-away, ma si è rinunciato non sapendo se sarebbe poi funzionata, e per non generare costi fissi elevatissimi, con un locale di ben 160 posti (il cui affitto comunque va saldato) e quasi una ventina di collaboratori. Si resta chiusi, dunque. «Potremo continuare così ancora un mesetto ma non oltre». Proprio per questo motivo è importante sapere: «Se la chiusura dovesse proseguire come dice qualcuno fino all’estate, allora dovremo riorganizzarci...». Quello che vive José Carril è un mix di sentimenti: preoccupazione per il futuro, desolazione per la pausa forzata, ma anche una dose di ottimismo: «Probabilmente non faremo più i 200 piatti di prima, ma ne faremo comunque». Continuiamo il nostro tour virtuale. «Come esercenti saremo gli ultimi a poter riaprire quindi la preoccupazione è tanta» racconta Stefania Marioni, gerente del Caffé Nosetto. «Siamo chiusi e non incassiamo ma le spese rimangono». Gli interrogativi non sono solo finanziari, ma anche legati alla clientela: «Mi chiedo in quale misura tornerà, perché forse qualcuno sarà intimorito dal mettere piede in un bar per paura di essere contagiato. Ad ogni modo riapriremo e poi vedremo cosa succederà» afferma Stefania Marioni. Che aggiunge il fattore umano: «Amo ridere, scherzare e confrontarmi con i clienti e tutto questo manca moltissimo».

«Sarà durissima»

Ora, un salto a Locarno. «Sarà durissima» taglia corto Bruno D’Addazio, da 24 anni al timone del Bar Lungolago, una trentina di collaboratori. «Ci siamo rialzati da altre crisi tra cui tre alluvioni, ma stavolta la ripartenza sarà molto più difficile anche perché alla riapertura ci ritroveremo con un clientela forzatamente ridotta e almeno mezzo milione di debito». Inoltre questo è il periodo in cui abitualmente si metteva fieno in cascina per i mesi di magra. Ecco: quel fieno in cascina stavolta non ci sarà. Che fare, dunque? «Pure noi ci siamo riorganizzati e martedì prossimo partiremo con l’attività di take-away», quindi pizza e parte della carta. Molto dipenderà poi dall’orizzonte temporale della riapertura, e pure il gerente del Lungolago spera ci possa presto essere chiarezza. «La situazione non è facile e bisognerà vedere come potremo far quadrare i conti» commenta da parte sua Alberto Akai che gestisce il Bar Cantinone in città vecchia. Si dice preoccupato ma ritiene che il sacrificio vada fatto per il bene della salute. «Però non sappiamo né quando riapriremo né in quale modo potremo farlo, quindi l’incognita è grossa». Ma si va avanti. «Manca molto il rapporto coi clienti e gli amici, ma tornerà». Anche qui, dove si conclude il nostro giro (virtuale) nei bar, l’inquietudine è un po’ mitigata dalla speranza.

