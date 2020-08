Da dicembre Locarno-Lugano in 30 minuti

I treni diretti Locarno - Lugano saranno messi in servizio già in dicembre, in occasione dell’apertura della galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri. Lo hanno indicato oggi le FFS presentando il cambiamento d’orario del 13 dicembre 2020.

In giugno, il Consiglio federale aveva comunicato che la galleria di base del Monte Ceneri non potrà espletare da subito tutti i suoi effetti a causa di due cantieri collaterali che non potranno essere terminati in tempo a causa dell’epidemia di coronavirus. A farne le spese, affermava l’esecutivo, sarebbero stati i treni diretti Locarno-Lugano.