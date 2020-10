Se ogni star ha la sue guardie del corpo, quando la stella è il Pontefice allora si chiamano Guardie svizzere. Domenica 4 ottobre, nella Città del Vaticano, si è svolta la cerimonia di giuramento di 38 nuove Guardie svizzere, tre delle quali provenienti dalla Svizzera italiana. Si tratta di Joshua Lunghi di Dino, Loris Rizzello di Massagno e Jonas Blumenthal di Mesocco che, con l’uniforme di «Gala», hanno giurato fedeltà al Corpo e al Santo Padre in un evento che conserva negli anni un forte impatto emozionale. Tramite il sergente Urs Breitenmoser, di stanza in Vaticano, siamo entrati in contatto con i due luganesi e neo alabardieri Lunghi e Rizzello per raccogliere le loro impressioni su questa esperienza professionale e di vita.Le tappe di avvicinamentoDiventare una Guardia svizzera richiede...