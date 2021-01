Sono stati molti gli sciatori e gli escursionisti saliti a Carì durante il periodo natalizio. Per questo i gestori della stazione invernale leventinese hanno deciso di mantenere aperti quotidianamente gli impianti di risalita. Da domani, dunque, resteranno aperti tutti i giorni. «Nonostante la chiusura della ristorazione, che determina purtroppo ingenti perdite d’esercizio – si legge in una nota appena diffusa – il servizio di take away sia in quota che in paese consente e consentirà agli sciatori un ristoro anche con bibite e pasti caldi da consumare all’esterno». Segue poi una considerazione relativa al ruolo delle stazioni invernali durante questa pandemia. «Mai come in questo periodo – affermano i gestori – l’apertura degli impianti di risalita costituisce un vero e proprio servizio pubblico a favore delle cittadine e dei cittadini, permettendo loro di rilassarsi e di godere dei benefici del sole, della neve, nonché della salutare aria di montagna».