«Dopo il graduale allentamento delle restrizioni all’ingresso e all’ammissione in Svizzera e le fasi di apertura economica, l’AFD prevede un ulteriore aumento degli spostamenti transfrontalieri. Per garantire un flusso di traffico il più scorrevole possibile, all’inizio della prossima settimana saranno aperti altri valichi di confine nei cantoni dei Grigioni, Soletta e Ticino, cosi come in Svizzera francese. Queste aperture sono state decise d’intesa e in stretta collaborazione con le autorità partner nazionali ed estere. I controlli alle frontiere basati sui rischi continueranno a essere effettuati», si legge nella nota.