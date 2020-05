Da lunedì più prudenza sulle strade

Dopo diverse settimane confinati in casa, presto i bambini torneranno a scuola. Sul percorso casa-scuola, hanno spesso un comportamento imprevedibile che li porta a mettersi in pericolo. I conducenti devono esserne consapevoli e fare doppiamente attenzione, nel traffico stradale ma non solo. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) lancia un concorso per scovare i bambini «più sorprendenti» della Svizzera.

Da metà marzo, ossia da quando le scuole sono chiuse, i bambini sono praticamente spariti dalle strade e dalle loro immediate vicinanze, ma da lunedì gli automobilisti ne vedranno molti di più durante i loro spostamenti quotidiani. L'UPI lancia un appello alla prudenza: i conducenti devono essere sempre in grado di reagire ai comportamenti spesso imprevedibili dei bambini nella circolazione stradale.

Ogni anno in Svizzera si verificano 950 incidenti stradali che coinvolgono bambini a piedi, in bici o in monopattino. 180 di loro riportano ferite gravi e 7 perdono addirittura la vita. Il 40% di questi incidenti si verifica sul percorso casa-scuola, e questo non solo all'inizio dell'anno scolastico. Di conseguenza la prudenza è d'obbligo anche adesso.

Alla ricerca dei bambini più sorprendenti

L'UPI lancia un concorso per trovare i bambini «più sorprendenti» della Svizzera. Li invita a mostrare di cosa sono capaci al di fuori del traffico stradale realizzando un loro video. Il concorso punta sull'effetto sorpresa. Bastano pochi semplici mezzi. I bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni hanno tempo fino al 10 luglio per inviare il video della loro performance. Per i dettagli si può consultare il sito doppia-prudenza.ch .

Cinque consigli agli automobilisti per un percorso casa-scuola più sicuro

- Ricorda che i bambini sono imprevedibili

- Rallenta

- Sii pronto a frenare

- Fermati completamente ai passaggi pedonali

- Raddoppia l'attenzione in prossimità delle scuole.

©CdT.ch - Riproduzione riservata