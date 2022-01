1.528 nuovi casi e 4 ricoveri nelle ultime ventiquattro ore. 7.333 contagi e 11 decessi da lunedì. Dalla sala stampa di Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, il medico cantonale Giorgio Merlani e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini fanno il punto sulla situazione epidemiologica e sulla campagna di vaccinazione in Ticino.

LA DIRETTA

«La situazione epidemiologica è sotto gli occhi di tutti - ha esordito il medico cantonale -. Siamo costantemente sopra i mille casi al giorno. Il Ticino per tutta l’estate e tutto l’autunno è stato ‘‘primo della classe’’, mentre ora siamo il cantone con l’incidenza più elevata di tutta la Svizzera».

Nella prima ondata il numero di test effettuati in tutto il cantone al giorno non arrivava a 500. Durante la seconda ondata abbiamo raggiunto i 1.500. Nell’ondata attuale siamo passati dai 1.500 di dicembre ai 4.500 attuali. «L’evoluzione è stata rapidissima», ha aggiunto Merlani. «Le prime ondate impallidiscono numericamente rispetto a quello che siamo vivendo adesso e stupisce la velocità di diffusione della curva».

Un altro punto da sottolineare è che «meno del 10% delle persone risultate positive è sopra i 60 anni». Ecco spiegato anche perché il tasso di ospedalizzazioni in questo momento non è così elevato. Ma «non cantiamo vittoria, Omicron deve essere presa seriamente». Il 20 dicembre erano 200 casi, il 23 dicembre 800, il 27 1.600 casi. «Ogni due giorni abbiamo avuto un raddoppio dei casi. E questo ha avuto conseguenze enormi, il sistema ha dovuto adattarsi con la capacità di test, di informazione, di contact tracing. È difficile e ci scusiamo per i ritardi che ci sono, ma chiedo comprensione e pazienza alla popolazione». Merlani fa un paragone: «Avete ragione ad arrabbiarvi se arrivano 50 centimetri di neve e il giorno seguente le strade fanno schifo. Ma se arrivano 5 metri di neve ci vuole un po’ di comprensione per le autorità».



Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, gli studi a livello internazionale parlano di una «minor gravità» di Omicron. Ma è meglio essere prudenti e avere pazienza: «Con un aumento di casi così marcato, crescono anche le ospedalizzazioni - ha aggiunto il medico cantonale -. Fortunatamente con il raddoppio dei casi non crescono parallelamente gli ospedalizzati, ma bisogna essere prudenti».

I dati sulle ospedalizzazioni a livello cantonale: il tasso di ospedalizzati vaccinati (EOC) è meno della metà (45%). «Dire la metà è però un’informazione più che parziale», perché ci sono altre informazioni di cui tenere conto. In terapia intensiva degli 11 ricoverati solo 2 sono vaccinati.

Ormai la variante Omicron è quella dominante: corrisponde al 95% dei nuovi casi.

Il dottor Merlani ha quindi chiesto nuovamente pazienza alla popolazione che viene contattata in ritardo. «Da lunedì gli studenti della SUPSI in pausa semestrale ci daranno una grande mano. Io mi appello comunque al buonsenso. ‘‘Ci sono cinque metri di neve’’, state a casa se siete positivi, contattate i contatti stretti che avete avuto. Capisco che quando ci si sente ‘‘soli’’ si cercano informazioni ovunque, ma affidatevi al sito e abbiate un pochino di pazienza. Stiamo cercando di recuperare i ritardi».

«Dopo due anni siamo diventati tutti degli esperti della gestione della crisi. Vedo però che ci sono ancora dei dubbi. Isolamento è per la persona malata (con sintomi o no), che è portatrice del virus e può contagiare. Attualmente in Svizzera vale la regola di 10 giorni di isolamento da quando compaiono i sintomi o si risulta positivi. La quarantena (di 7 gironi) è per la persona che ha avuto un contatto stretto con il positivo, è sana e non ha sintomi, ha il rischio di sviluppare la malattia. Dire ‘‘sono in quarantena ma il test è negativo quindi esco’’ non ha senso».

«Io credo che la situazione sia seria - ha quindi concluso il medico cantonale -. I numeri sono importanti, le capacità di test sono al limite. Non vorrei dover dire in futuro che non sappiamo quanti sono i casi perché non riusciamo a testare tutti. Le regole per ridurre la diffusione sono le stesse da sempre. Limitiamo i contatti inutili. Non vi nascondo che ho un po’ di preoccupazione: siamo ancora in vacanza, le scuole sono chiuse, anche alcune aziende. Se i casi sono alti ora, chissà quanti ne avremo nei prossimi giorni quando ci sarà ‘‘rimescolanza’’ tra la popolazione. Il vaccino è ancora utile: con Omicron non protegge dal contagio, dalla diffusione, ma dalle ospedalizzazioni sì. E a chi ha un ruolo dirigenziale dico: potrebbero esserci molte assenze sul posto di lavoro, nei servizi essenziali, quindi proteggete i vostri lavoratori, vale l’obbligo di telelavoro, fate rispettare le misure di igiene e proteggete i vostri collaboratori e cercate di riflettere su come poter mantenere in piedi la vostra attività con meno forza lavoro».

Vaccino e ospedalizzazioni

Ha quindi preso la parola Giovan Maria Zanini. «La campagna di vaccinazione sta proseguendo normalmente. Abbiamo superato le 600.000 iniezioni, tre quarti della popolazione ha ricevuto almeno una dose. I richiami somministrati sono 105 mila». Sono molte le persone che in questi giorni hanno preso la COVID-19 nonostante siano vaccinate e in molti si domandano se il vaccino sia efficace.

Nella settimana di Natale (che corrisponde alla situazione in cui Omicron stava entrando in Svizzera) c’erano 708 persone con la COVID in ospedale, nella settimana di Capodanno (quando Omicron ha cominciato a diventare dominante) erano 577. Le persone giovani ricoverate non sono poche. Abbiamo bisogno di ancora due settimane per avere una fotografia del momento attuale in cui Omicron è dominante nel Paese.

Per fare un paragone vaccinati/non vaccinati ospedalizzati, bisogna fare riferimento al bacino di popolazione da cui provengono. «Nelle settimane di Natale e Capodanno, i non vaccinati hanno avuto un rischio nettamente più elevato di finire in ospedale. Corrisponde a 15-20 volte in più rispetto ai vaccinati. Se non avessimo avuto il vaccino, il numero di persone ospedalizzate in Svizzera sarebbe stato di 5 volte superiore a quello attuale. Invece delle 708 della settimana di Natale ne avremmo avute 3.700, nella settimana di Capodanno invece di 577 ne avremmo avute 3.150».

Vaccinazioni e booster

Chi aveva appuntamento per il booster ma si è ammalato di COVID-19, deve disdire l’appuntamento. È sufficiente risalire al messaggio di conferma dell’appuntamento e disdire. Chi invece è in quarantena, può mantenere l’appuntamento per il booster (se non risulta positivo nel frattempo). Chi è in quarantena nei giorni in cui ha l’appuntamento, deve rimandarlo (e restare a casa). Chi si ammala in questo periodo, può effettuare il booster tra quattro mesi. A chi ha fatto la vaccinazione di base con Janssen, è consentito fare la dose di richiamo dopo due mesi. In Ticino sarà possibile a breve. Oppure può sottoporsi subito a Pfizer/Moderna dopo quattro mesi dalla prima dose. Chi si è vaccinato all’estero con AstraZeneca, deve rivolgersi al farmacista cantonale per la dose di richiamo. Chi invece si è vaccinato con un altro vaccino non omologato in Svizzera, dopo quattro mesi può ottenere un richiamo con Pfizer/Moderna, ma è necessaria una dichiarazione del proprio medico di base.

Vaccinazione dei bambini da 5-11 anni

Il vaccino Pfizer utilizzato è diverso da quello usato per gli adulti. Un altro prodotto omologato da Swissmedic, riservato solo ai bambini e dedicato a loro. La vaccinazione di base è di due dosi a distanza di tre settimane. Lunedì 10 gennaio si può partire con questa ulteriore fase della campagna di vaccinazione. Per chi è indicato? Per i bambini con gravi problemi di salute a causa di una malattia cronica. Come pure per i bambini che vivono in casa con persone a rischio (che nonostante la vaccinazione non sono sufficientemente protetti). È comunque possibile, se i genitori lo desiderano, vaccinare chiunque. Con un’eccezione: i bambini che hanno già fatto la malattia non possono essere vaccinati, a meno che non rientrino nei primi due casi (malati cronici e contatti stretti con persone a rischio). Ci sono 35 pediatri in Ticino che hanno aderito alla campagna. Ma ogni pediatra vaccina solo i suoi pazienti. Se il pediatra del bambino non effettua vaccinazioni, il genitore si potrà rivolgere al centro di Giubiasco (con giornate dedicate, per ora domenica 16 e 23 gennaio). Ci si può iscrivere dalla piattaforma cantonale o chiamare il pediatra a partire da lunedì.

Il medico cantonale annuncia quindi una novità: le attuali direttive sulle visite in casa anziani vengono prolungate per due settimane, vista la situazione epidemiologica.

Le domande dei giornalisti

- Il dottor Merlani spiega che attualmente in Ticino ci sono circa 15.000 persone in isolamento. Il numero esatto di persone in quarantena non è calcolabile con esattezza, proprio a causa dei ritardi sul contact tracing. Ma una persona in isolamento ne mette in quarantena in media circa 1,5.

- I bambini che hanno già avuto la COVID-19 non devono essere vaccinati, nemmeno dopo quattro mesi. A meno che, appunto, non siano malati cronici o non vivano con persone a rischio. Se il genitore vuole vaccinare il figlio lo stesso, nonostante non rientri nelle eccezioni, può parlare con il pediatra e decidere con lui (dopo almeno quattro mesi dalla malattia del bambino). Ma non è raccomandata dalla Confederazione.

- Il dottor Merlani si dice comprensivo nei confronti della difficoltà di vedere i bambini più piccoli, dalla prima elementare, con la mascherina. Ma «abbiamo un virus altamente trasmissibile, una variante molto più contagiosa di tutte le altre. L’incertezza è enorme. Non avendo all’interno del comparto scolastico una copertura vaccinale, riteniamo che la misura attualmente sia adeguata. Le mascherine vengono utilizzate nei bambini da anni (per gli immunosoppressi). Le mascherine non danno problemi e non portano a patologie. Ci sono casi molto rari in cui viene sconsigliata, molto molto rari. Sono misure studiate e analizzate, con dati scientifici solidi. Dico una cosa forte: io non ho mai visto un bambino ospedalizzato perché ha portato la mascherina. Non ho mai visto un effetto grave per un bambino che ha indossato la mascherina. Preferisco vedere i bambini con la mascherina, che dover chiudere la scuola».

- Per sapere se il bambino ha fatto la malattia, bisogna effettuare un test sierologico. Che in questo momento è a carico dei genitori. Il Ticino aveva chiesto di estendere la presa a carico da parte della Confederazione, ma per il momento non c’è stato riscontro. La spesa è tra i 50 e i 100 franchi.

- «Per noi i contagi sono importanti perché sono l’espressione di quello che sta succedendo - ha spiegato il medico cantonale rispondendo a chi chiedeva perché continuare a diffondere i dati sui contagi se non hanno un impatto significativo sui casi gravi -. E si può capire come evolverà la situazione a livello di ospedalizzazioni (e quindi di eventuali misure da adottare con tutta la popolazione). Aspettare i dati dagli ospedali senza curarsi di quello che sta succedendo non sarebbe efficace. Bisogna imparare a conviverci senza troppa ansia, ma con consapevolezza».

