Le collaboratrici e i collaboratori della Clinica Luganese Moncucco, in un comunicato odierno, ingraziano BancaStato «per la vicinanza dimostrata e per la recente donazione a favore del Fondo coronavirus della struttura». «L’emergenza sanitaria legata al coronavirus continua a sollecitare in modo importante la nostra società nel suo complesso. BancaStato, consapevole di questa difficile situazione, ha recentemente rinnovato il proprio contributo a favore dei collaboratori e delle collaboratrici della nostra struttura donando 10.000 franchi al Fondo coronavirus della Clinica Luganese Moncucco», si legge nella nota.