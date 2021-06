Ci siamo. A partire da oggi le persone vaccinate possono fare richiesta del certificato COVID direttamente nei sei centri di vaccinazione in occasione della seconda somministrazione (o della prima e unica in caso di persone guarite dalla malattia). Il certificato, consegnato in forma cartacea, riporta il codice QR che può essere scansionato tramite l’app «COVID Certificate» e così conservato anche in forma digitale.

Anche le persone guarite da un’infezione da COVID-19 possono ordinare il certificato, che sarà recapitato per posta. È necessario compilare il modulo disponibile sul sito della Confederazione. Il richiedente deve essere risultato positivo al SARS-CoV-2 in seguito a un test PCR risalente a meno di 180 giorni fa.

Chi ha già completato il ciclo vaccinale, invece, dovrà attendere. Le persone che sono state completamente vaccinate entro il 13 giugno nei centri cantonali di vaccinazione riceveranno per SMS (se quando si sono registrati hanno inserito il loro numero di cellulare) o per posta (tra sabato 19 e lunedì 21) le istruzioni per accedere al documento tramite una procedura protetta. Mille persone riceveranno questo SMS nella giornata odierna, mentre l’invio di massa è in programma nella giornata di domani, mercoledì 16 giugno. «Saranno spediti circa settantamila SMS», fa sapere il DSS.

Qualora non arrivasse nulla, a partire dal 28 giugno sarà attivato sul sito del Cantone (www.ti.ch/vaccinazione) un formulario elettronico per una richiesta individualizzata. A questa possibilità dovrà far capo anche chi nei centri cantonali ha eseguito un’unica dose (entro il 13 giugno) poiché ha dimostrato di aver già contratto la malattia.

La lettera arriverà per posta anche alle persone che sono state completamente vaccinate in altre strutture (studi medici, vaccinazioni di prossimità organizzate tramite i Comuni, ospedali, minicentri cantonali tra gennaio e marzo). Le persone vaccinate nelle case per anziani potranno rivolgersi alla struttura dove hanno ricevuto la vaccinazione: entro la fine del mese riceveranno il documento.

Le procedure per richiedere il certificato COVID con test PCR negativo o test antigenico rapido negativo sono invece ancora in fase di finalizzazione e saranno disponibili entro la fine del mese.

Il certificato COVID della Confederazione, che attesta un’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 o un test negativo, sarà compatibile con quello rilasciato dall’UE, la cui entrata in vigore è prevista per il 1. luglio.

