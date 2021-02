Da otto anni il Parlamento chiedeva un documento unico

Elaborato tra il novembre 2019 e il dicembre dello scorso anno, il «Rapporto» presentato ieri in conferenza stampa a Bellinzona affronta il tema della «pianificazione integrata» delle politiche rivolte alla terza e quarta età distribuendo le attività su tre livelli differenti: quello delle case per anziani, quello dei servizi di assistenza e cura a domicilio e quello dei servizi d’appoggio e degli «aiuti diretti finalizzati a favorire il mantenimento a domicilio».

Attualmente, in Canton Ticino sono in vigore due pianificazioni settoriali: la prima, centrata sulla «capacità d’accoglienza degli istituti per anziani» e approvata dal Parlamento cantonale il 23 settembre 2013; la seconda, relativa all’assistenza e cura a domicilio, approvata sempre dal Gran Consiglio il 24 giugno 2019.