Non c’è grande entusiasmo da parte di Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio del cantone Ticino, per gli allentamenti messi in consultazione quest’oggi dal Consiglio federale. Albertoni esprime perplessità in particolare sul mantenimento del telelavoro per tutte le aziende che non effettuano test regolari, al momento unico lasciapassare per non lavorare più da casa. «In Ticino non ci sono molte aziende che fanno regolarmente i tamponi, per cui l’impatto di questo allentamento sarà relativamente basso. Da noi non c’è stata una corsa al test sistematico, è un tema più sentito nella Svizzera tedesca». Nella maggior parte dei casi in cui già viene effettuato, lo smart working rimarrà dunque in vigore.