Una start-up luganese ha creato il primo passaporto vaccinale elettronico della Svizzera. Si chiama SafeWorld, e ha presentato il suo progetto ieri in una conferenza stampa online. Massimo rispetto della privacy, adesione volontaria e un perimetro limitato di applicazione sono le caratteristiche principali del passaporto vaccinale made in Ticino. Igor Rucci, responsabile dell’impresa nata meno di un mese fa, non ha però nascosto che, «almeno per il momento», SafeWorld è inservibile.

«Fino a quando il Consiglio federale non deciderà sulla questione emanando disposizioni precise, il nostro è un progetto inutilizzabile. Ma il compito delle start-up è prevedere, agire in anticipo. Da mesi - ha aggiunto Tucci - si discute di passaporto vaccinale. Noi siamo pronti a partire>.

Rispetto della privacy, adesione volontaria e perimetro limitato sono i punti principali dell’iniziativa ticinese

Una scommessa, insomma. Che sembra aver raccolto i primi frutti, se è vero quanto riferito dallo stesso Rucci, vale a dire che non meno di tre finanziatori si sono fatti avanti per ricapitalizzare la società e, quindi, investire sull’idea.

Ma come funziona SafeWorld? Il punto di partenza è semplice: in assenza di un formato standard per i certificati vaccinali o di un modello di autenticazione internazionale, le persone avranno bisogno di un sistema affidabile per dimostrare la loro immunizzazione. La start-up luganese ha quindi immaginato di registrare i vaccinati nelle farmacie assegnando loro un QrCode. Questo stesso QrCode, grazie a una semplice app scaricabile sul telefonino, potrà essere «letto» dai clienti di SafeWorld: tutti coloro i quali organizzano eventi, manifestazioni, riunioni, ma anche bar e ristoranti.

Il sistema è pronto. Chi volesse iscriversi, può già farlo nella farmacia di via Canova, a Lugano, la prima ad aver aderito all’iniziativa. Come detto, però, tutto rimane sub-judice. Il passaporto c’è, ma non si può esibire. Almeno per ora.

