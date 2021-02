Daniela Lupi, associata di Entomologia al dipartimento di Agraria dell’Università statale di Milano, studia da anni il fenomeno della moria di api, «iniziato in Nord America e poi diffuso in tutto il mondo». Una questione «complessa - spiega la professoressa Lupi - le cui cause sono molteplici: non c’è quasi mai un unico fattore che indebolisce gli alveari, e anche per questo bisognerebbe indagare ogni singolo caso in modo specifico».

Quasi per definizione, l’alveare è un ambiente nel quale «moltissimi individui convivono tra loro creando relazioni e scambi. E come accade per gli esseri umani, così per le api lo stress aumenta la propensione allo sviluppo di malattie. Oggi, i motivi di stress più indagati relativi alle api sono l’uso eccessivo dei prodotti fito-sanitari, il proliferare di...