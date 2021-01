Cento milioni. E diversi progetti. Sia nel Sopra- sia nel Sottoceneri. Il via libera odierno del Gran Consiglio al «pacchetto» per gli interventi di manutenzione programmata per il risanamento energetico, l’adeguamento alle normative vigenti e la conservazione di diversi edifici di proprietà dello Stato per il periodo 2020-2027 comprende anche delle infrastrutture particolari. Vediamole.