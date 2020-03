A inizio anno sono iniziate a circolare le prime notizie riguardanti un «misterioso virus» proveniente dalla Cina che solo poche settimane più tardi avremmo imparato a conoscere come coronavirus. Ripercorriamo le varie tappe dell’epidemia sul nostro territorio, dai primi avvisi delle autorità cantonali al primo decesso, avvenuto quest’oggi.

27 gennaio. Primo comunicato delle autorità ticinesi. Invitano i cittadini che presentano sintomi a non presentarsi nelle strutture ospedaliere. Nel mondo si registrano circa 2700 casi di persone confermate positive al virus.

8 febbraio. Primo caso sospetto in Ticino, poi risultato negativo.

23 febbraio. Il canton Ticino si sta preparando a gestire i possibili casi di coronavirus sul territorio. Le modalità di presa a carico sanitaria in Ticino sono rinforzate. In Svizzera nessuno è risultato positivo al virus e in Ticino non risultano né casi sospetti né persone poste in quarantena.

25 febbraio. È confermato il primo caso positivo in Ticino. Si tratta di un 70.enne che la settimana precedente si è recato a Milano.

27 febbraio. Viene istituita l’apposita hotline ticinese. Sono attive all’entrata dei cinque ospedali dell’EOC le tendine di accoglienza in collaborazione con la Protezione civile. Non vi sono nuovi casi positivi in Ticino. Sono una quindicina quelli sospetti, mentre sono risultati negativi 10 altri casi.

28 febbraio. È possibile fare il test direttamente in Ticino. Il primo paziente risultato positivo è dimesso. Il Consiglio federale ha definito «particolare» la situazione in Svizzera, tutte le manifestazioni con più di 1.000 persone. In Ticino, di conseguenza sono annullati i carnevali e diverse manifestazioni sportive.

29 febbraio. In Ticino non si registrano nuovi casi positivi. Restano tuttavia dei casi sospetti.

1 marzo. Non si registrano in Ticino nuovi pazienti risultati positivi. Tuttavia vi sono ancora dei casi sospetti. Sono complessivamente risultate negative al test oltre cinquanta persone.

2 marzo. Secondo caso positivo in Ticino.

3 marzo. In mattinata vengono segnalati altri due casi positivi in Ticino. Il primo è un contatto stretto del paziente di cui si è dato notizia il giorno precedente. Il secondo caso riguarda una donna residente nel Luganese che ha soggiornato nel Nord Italia. In serata il bilancio delle persone positive sale a sei persone.

4 marzo. Viene confermato il primo caso positivo di coronavirus in un istituto scolastico ticinese. Il bilancio dei casi positivi sale a 15 persone. Viene attivato lo Stato maggiore cantonale di condotta.

5 marzo. Registrato il primo decesso legato al virus in Svizzera. Si tratta una 74.enne del Canton Vaud che soffriva di una malattia cronica. In Ticino vengono confermati i primi tre casi positivi tra il personale sanitario. Due di questi casi sono riconducibili a un contatto con l’Italia. Il terzo è stato contagiato nell’esercizio della sua professione. Il bilancio complessivo sale a 18 persone positive al virus.

6 marzo. Confermati due casi che riguardano ospiti di una casa per anziani del Mendrisiotto. Il Consiglio di Stato decide che non sono più consentite manifestazioni pubbliche e private con più di 150 persone. Il Medico cantonale ha emanato delle limitazioni sulle visite ai pazienti e agli ospiti delle strutture socio-sanitarie. Il Consiglio federale decide di inviare due ambulanze dell’esercito in Ticino. I casi confermati in Svizzera sono 210, di cui 33 in Ticino.

7 marzo. In Ticino si registrano 45 persone positive al test.

8 marzo. Confermata la seconda vittima in Svizzera: un uomo di 76 anni è morto all'ospedale di Liestal, nel canton Basilea Campagna. Nel nostro cantone si registrano 58 persone positive al test. In Italia la Lombardia e altre 14 province del Nord vengono dichiarate “zona arancione”. I frontalieri potranno comunque spostarsi per comprovati motivi lavorativi. Il Consiglio di Stato riorganizza in parte alcune strutture sanitarie per far fronte alla situazione.

9 marzo. In Ticino i casi positivi salgono a 68 e sono vietate le visite nelle strutture sanitarie. Confermato un primo caso in un asilo nido del cantone. A livello svizzero i casi positivi sono 374. Tutta Italia viene dichiarata «zona protetta».

10 marzo. Registrato il primo decesso legato al coronavirus in Ticino. È il terzo caso in Svizzera. I casi positivi sono 99 in Ticino, in Svizzera il bilancio sale a 476 casi confermati.

