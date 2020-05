Visto l’evolversi della situazione attuale, l’offerta di collegamenti TILO viene ulteriormente potenziata, garantendo per gran parte della giornata un treno ogni 30 minuti. «Viene comunque mantenuta fino a nuovo avviso una parziale riduzione dell’offerta di trasporto pubblico», si legge in una nota, in cui si evidenzia anche come restano soppressi tutti i collegamenti transfrontalieri con l’Italia. «La situazione viene costantemente monitorata», fanno sapere.