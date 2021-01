Per la terza volta in pochi mesi il Consiglio di Stato ha rinnovato la richiesta di introdurre controlli sistematici e di chiudere i valichi minori, con delle fasce orarie di eccezione in particolare per i valichi maggiormente utilizzati dai lavoratori del settore sanitario. Ma non solo. Secondo il Consiglio di Stato sarebbe inoltre auspicabile sottoporre sistematicamente a test rapidi i viaggiatori che rientrano in Svizzera da viaggi all’estero, in particolare da aree a rischio, anche europee. Da domenica, come noto, la Lombardia è tornata zona rossa, ma nonostante il recente decreto del Governo italiano limiti gli spostamenti tra le regioni italiane (e all’interno delle regioni rosse), non vi è traccia di un divieto agli spostamenti verso gli stati confinanti. Con tutte le conseguenze del...