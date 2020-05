«Questa nomina - si legge in una nota dell’EOC - accresce ulteriormente la presenza di docenti con titolo accademico attivi negli ospedali pubblici ticinesi. La possibilità di ottenere un titolo di abilitazione all’insegnamento presso l’USI è una prospettiva che aumenta ulteriormente l’attrattività dell’Ente Ospedaliero Cantonale e della Facoltà di Biomedicina stessa, perché offre alle giovani leve in ambito medico la possibilità di una carriera accademica».

Dopo la laurea in medicina a Losanna nel 1994 e i primi anni di assistentato svolti a Mendrisio, nel 1996 il PD Dr. med. Olivier Giannini (1969) ha partecipato alla creazione del laboratorio di analisi e coltura di cellule renali in vitro, presso il reparto di patologia del Kantonsspital di Lucerna. Nel 2000 ha frequentato il Servizio di anestesia e medicina intensiva del Cardiocentro, dove ha contribuito a creare protocolli di presa in carico dell’insufficienza renale acuta in pazienti di medicina intensiva e/o dopo interventi di cardiochirurgia. Nel contesto della stessa collaborazione, nel 2001 ha ottenuto il dottorato (MD) presso l’Università di Basilea. Nel 2005 ha ottenuto la specializzazione in medicina interna e nefrologia.