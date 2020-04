È atterrato questo pomeriggio alle 13.30 a Ginevra l’aereo cargo proveniente dalla Cina con a bordo attrezzature mediche di protezione destinate a 13 ospedali, in Ticino e nella Svizzera romanda, e a quattro organizzazioni mantello nel settore farmacistico. In totale sono 92 tonnellate di materiale, per un valore di circa 3 milioni di franchi.