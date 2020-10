Probabilmente i deputati si sarebbero aspettati un ritorno a casa molto diverso. Dopo tre sedute extra muros al Palazzo dei Congressi di Lugano, in un’ampia sala per poter garantire il rispetto della distanza sociale, il Gran Consiglio si è di nuovo riunito tra le mura di Palazzo delle Orsoline. Come accaduto negli scorsi mesi, il coronavirus ha influito sui lavori parlamentari e il ritorno sui banchi è stato accompagnato da misure igieniche eccezionali, tra le quali spiccano i divisori in plexiglas per deputati e consiglieri di Stato.

Che la sessione non sarebbe stata come le altre lo si è capito anche dalla chiusura delle buvette e della sala fumatori e dell’obbligo di intervenire esclusivamente dal proprio posto e restando seduti al riparo dei divisori, già ribattezzati «acquari». Un cambio...