Al più tardi a inizio del prossimo mese il Cantone deciderà in merito alla riapertura delle scuole dell’obbligo. In questi giorni il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) incontrerà tutte le parti coinvolte – tra cui i genitori – per sondare il terreno. Abbiamo parlato con la presidente della Conferenza cantonale dei genitori Anna De Benedetti per capire che aria tira nelle famiglie ticinesi.

Bisogni speciali

Per capire le principali preoccupazioni e gli umori dei genitori stessi, la Conferenza cantonale ha lanciato un sondaggio online sul proprio sito www.genitorinforma.ch. L’obiettivo, ci spiega la presidente, è quello di arrivare al momento della decisione del Cantone con una serie di risposte e, perché no, rassicurazioni nel caso in cui i ragazzi torneranno in classe....