De Rosa anticipa i dati: «Una settantina di nuovi casi»

Contagi ancora in crescita in Ticino e domani non è atteso un miglioramento, anzi. Ad anticipare il bollettino diffuso dal Cantone è stato questa sera il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa che, in collegamento a Matrioska, su TeleTicino, ha fatto sapere che «abbiamo superato i 60 casi, siamo attorno a una settantina di casi. Il dato preciso verrà comunicato come di consueto domani mattina». Ricordiamo che oggi i contagi nel nostro cantone sono stati 45 ed è stato pure registrato un decesso. Il consigliere di Stato, interpellato dal conduttore Marco Bazzi, si è inoltre detto preoccupato ed ha invitato tutti a «mantenere alta la guardia». Per quanto riguarda un ipotetico secondo lockdown, De Rosa ha dichiarato che «si farà tutto il possibile per evitarlo, ma questo non può purtroppo essere escluso».