È dura la reazione del direttore del DSS Raffaele De Rosa per l’aumento dei premi dell’assicurazione malattia di base in Ticino, dove si registra l’incremento più elevato della Svizzera: «Abbiamo appreso con disappunto e delusione che Berna ha deciso un aumento medio del 2,1% a fronte dello 0,5% svizzero. Riteniamo questo aumento ingiustificato. Abbiamo appreso dagli assicuratori malattia che per il 2020 ci sarà una diminuzione dei costi, a fronte di un aumento del 2021. La pandemia ha colpito molto duramente il Ticino, dal punto di vista di vittime ma anche dal punto di vista economico. La responsabilità dei cittadini ha permesso di frenare i contagi nel nostro cantone, ma l’attività di molti operatori sanitari ha risentito del blocco imposto a livello federale. Sappiamo che i costi in Ticino sono aumentati del 5,5% nell’anno in corso. Per questo motivo avevamo chiesto a Berna di non aumentare i premi quest’anno. Anche il Consiglio federale ritiene le riserve eccessive: risultano il doppio del limite normativo, nel 2019 sono cresciute di 1,7 miliardi, per un totale di ben 11 miliardi di franchi. La legge prevede l’uso di queste riserve per situazioni straordinarie, e non vediamo una situazione più straordinaria di questa. La nostra popolazione è già stata molto colpita, non meritava questo ulteriore schiaffo. Siamo delusi per un aumento ingiusto e ingiustificato. Da Berna criticano le casse malati, ma poi l’UFSP stesso ha corretto al rialzo i premi per il Ticino. In Ticino l’aumento è del 2,1%».