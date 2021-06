Gli allentamenti decisi da Berna sono stati accolti positivamente dal Consiglio di Stato ticinese. «Il Consiglio federale ha voluto andare oltre le misure messe in consultazione, ma lo ha fatto soppesando il rischio e riconoscendo il netto miglioramento della situazione epidemiologica», rileva il direttore del DSS Raffaele De Rosa. «Siamo soddisfatti - dice - perché sono state recepite alcune nostre richieste, come ad esempio quella di semplificare le diverse regole e la sostituzione dell’obbligo del telelavoro con una raccomandazione». Ci sono però almeno due punti considerati critici dal consigliere di Stato. «In primo luogo, ci eravamo espressi in maniera molto critica riguardo al fatto che alle persone vaccinate non saranno più rimborsati i costi degli autotest. Si tratta di una decisione...