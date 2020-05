«Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione». A confermarlo alla RSI è la Commissione di vigilanza sanitaria cantonale, dopo la decisione dell’MPS chiedere accertamenti alla magistratura per far luce sui decessi nelle case anziani .

L’MPS, ricordiamo, ha chiesto «formalmente che il Ministero pubblico avvii una inchiesta preliminare, ovvero raccolga tutte le informazioni necessarie e atte ad accertare se vi siano stati o meno comportamenti penalmente rilevanti in relazione allo straordinario numero di decessi verificatisi in talune case per anziani del cantone».

Stando al giudice Mauro Ermani, presidente della commissione di vigilanza sanitaria cantonale, «non è arrivata nemmeno una segnalazione di violazione dei diritti dei pazienti in relazione alla presa a carico Covid in una casa anziani».

Il 24 aprile scorso, ricordiamo, il medico cantonale Giorgio Merlani in conferenza stampa aveva spiegato che si stavano monitorando attentamente cinque strutture per anziani. A due di queste sono stati intimati provvedimenti immediati per fare chiarezza sulle cause dei decessi degli ospiti.