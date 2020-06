Claudio Zali, una settimana dopo l’approvazione in Gran Consiglio del credito per il trasporto pubblico ecco la doccia fredda: l’orario definitivo sarà realtà con cinque mesi di ritardo. È più deluso o arrabbiato?

«Sono deluso. È proprio il caso di dire che il diavolo sta nei dettagli: questa opera faraonica è stata consegnata regolarmente da AplTransit e le FFS si perdono in operazioni di contorno. È qualcosa di molto spiacevole».

La comunicazione delle FFS è giunta come un fulmine a ciel sereno anche a Palazzo delle Orsoline: in un comunicato stampa avete puntato il dito contro la modalità di approccio in termini di comunicazione. Significa che eravate stati tenuti all’oscuro fino ad oggi?

«La penultima comunicazione l’avevo ricevuta lo scorso 2 maggio dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga,...