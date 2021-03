Il Gran Consiglio torna a casa e si appresta a riunirsi a Palazzo delle Orsoline, la sua sede istituzionale. Dopo le ultime sedute al Mercato coperto di Mendrisio, scelto proprio per garantire il distanziamento fisico imposto dalle norme igienico-sanitarie contro la pandemia, il Parlamento rientra a Bellinzona dalla prossima sessione, che si aprirà lunedì 15 alle 14. Malgrado l’anno segnato dalla pandemia da coronavirus, le sedute parlamentari nel 2020 non si sono quasi mai fermate: solo le due sessioni di inizio aprile e inizio maggio sono state annullate. Dopodiché il Legislativo si è spostato prima al Palazzo dei Congressi di Lugano e poi a Mendrisio. In questi giorni, i Servizi del Gran Consiglio hanno pubblicato l’aggiornamento statistico riguardante l’attività del Legislativo nel corso...