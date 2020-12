Avvicinavano per strada persone anziane, solitamente nei pressi di parcheggi, chiedendo loro di cambiare della moneta e, quando queste estraevano il portafoglio, le distraevano e derubavano. Non solo denaro contante, ma anche gioielli e altri oggetti di valore. Stiamo parlando di due cittadini rumeni residenti in Romania, un 44.enne e un 39.enne, condannati ieri a Lugano dalla Corte delle assise correzionali di Locarno e rispettivamente da quella di Lugano (entrambe presiedute dal giudice Marco Villa) per furti e tentati furti ai danni di una quarantina di anziani. I colpi hanno avuto luogo dal marzo 2019 all’arresto - i due sono finiti in manette il 27 giugno scorso a Moleno mentre sull’A2 si dirigevano verso sud - a Lugano, Locarno, Ascona e altre località ticinesi. Nell’atto d’accusa del 44.enne compaiono anche un paio di furti messi in atto dieci anni fa. La refurtiva ammonta a circa ventimila franchi e qualche centinaio di euro, soldi mai recuperati. Stando all’accusa sostenuta dalla procuratrice Pamela Pedretti, i due agivano insieme ad altri due concittadini secondo un piano preciso (da qui la condanna per furto aggravato siccome commesso in banda e per mestiere).