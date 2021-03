Dopo essersi laureato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche all’Università Federico II di Napoli, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza del farmaco e si è poi specializzato al Politecnico di Zurigo. «Sono arrivato a Lugano dopo una selezione tra 80 giovani scienziati provenienti da tutto il mondo - racconta - e fu la tenacia dell’allora presidente Piero Martinoli, la sua lungimiranza, a convincermi del tutto a scegliere il Ticino. Ricordo che sentii la fiducia dell’USI: puntarono su di me, dandomi certezze e garanzie per i progetti di ricerca all’interno della sorgente facoltà di Scienze Biomediche». Lavorando a Lugano, Limongelli ha avuto l’opportunità di sviluppare idee che lo hanno portato a conquistare il finanziamento ERC. «Mi sono chiesto spesso anch’io che cosa sarebbe successo se non fossi venuto all’USI. È difficile dirlo. Certamente, il sostegno di chi mi aveva scelto, assieme alla consapevolezza di avere persone che credono in te, sono cose che fanno la differenza, ti danno convinzione».