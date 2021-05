Di nuovo tutto esaurito per gli alberghi ticinesi

Non traggano in inganno questi giorni di pioggia. Per il settore dell’albergheria ticinese i fine settimana appena trascorsi e quello alle porte, con tanto di ponte dell’Ascensione, sono da tutto esaurito. Una tendenza, questa, intuibile dai dati del primo trimestre pubblicati la scorsa settimana dall’Ufficio federale di statistica, i quali hanno evidenziato come i pernottamenti alberghieri in Svizzera sono aumentati del 47,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. In Ticino il loro numero si è attestato a 151.507, tre volte tanto quanti registrati lo scorso anno e il 21% in più rispetto a marzo 2019.

Le origini del boom

Come detto, anche il prossimo fine settimana si prospetta molto positivo. Il boom dei pernottamenti - ci spiega Lorenzo Pianezzi, presidente di Hotelleriesuisse Ticino - è iniziato...