Franco Cavalli, medico ed oncologo, si esprime a tutto tondo sulla situazione in piena emergenza da COVID-19. Parla della frontiera, esprime lodi nei confronti di Alain Berset e delle autorità politiche e sanitarie. Per il prosieguo si dice moderatamente ottimista, ma fa presente un problema con il quale ci troveremo confrontati: la penuria di medici e di infermieri. E non potremo sempre fare affidamento su persone di paesi vicini. Il rischio che in caso di crisi questo personale venga precettato dal proprio Stato non sembra essere una visione troppo fantasiosa.

Coronavirus, è ormai una escalation. Come commenta da medico?

«L’epidemia si sta sviluppando grosso modo come era stato previsto da epidemiologi e virologi, anche se la novità, con i pochi dati scientifici ancora a disposizione, non...