In Svizzera, il mese di dicembre è stato molto povero di sole e verrà ricordato per la molta neve caduta in pochi giorni sul versante sudalpino e nelle Alpi. Guttannen (BE) e Göschenen (GR) hanno registrato un nuovo primato per quanto riguarda la somma di neve fresca su due giorni, indica l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) in un comunicato odierno.