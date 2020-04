La dotazione di materiale sanitario a disposizione delle strutture sanitarie ticinesi è stata recentemente rifornita di dieci respiratori Hamilton T1 messi a disposizione dall’Esercito. Lo rende noto lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC). Questi respiratori di ultima generazione andranno in parte a sostituire le apparecchiature destinate alle intubazioni di lungo periodo negli ospedali COVID-19, adattandole ulteriormente ai più moderni parametri di qualità. Otto respiratori Hamilton verranno in particolare consegnati all’ospedale La Carità di Locarno, centro COVID-19 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), e due alla Clinica Moncucco di Lugano. Il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta «ringraziano per la particolare attenzione dimostrata dall’Esercito nei confronti della realtà ticinese che da quasi 2 mesi è confrontata con la pandemia», conclude la nota.