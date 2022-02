«Difese d’ufficio, serve più trasparenza»

Nell’ambito del patrocinio d’ufficio, gli avvocati ricevono a tutti gli effetti un incarico diretto da parte dello Stato. Di conseguenza - come già avviene in tutti gli altri settori - occorre che sia pubblicata ogni anno la lista completa di chi ha attribuito l’incarico, chi l’ha ricevuto e quanto ha ricevuto. È quanto chiede, in estrema sintesi, un’iniziativa parlamentare inoltrata in questi giorni dal presidente del Partito popolare democratico Fiorenzo Dadò. Nell’atto parlamentare viene innanzitutto ricordato che, come previsto dalla Legge sulle commesse pubbliche, ogni anno il Cantone e i Comuni entro il mese di marzo pubblicano la lista delle commesse (aggiudicate su invito o incarico diretto) che superano i 5.000 franchi. Tale norma era stata introdotta dal Gran Consiglio nel 2014 approvando...