Come fa a mantenere le distanze sociali chi deve occuparsi di persone con disabilità? E cosa succede in quelle famiglie che non possono avere un appoggio esterno nel seguire i propri congiunti portatori di handicap? Lo abbiamo chiesto a Danilo Forini, direttore di Pro Infirmis per Ticino e Moesano (nella foto sotto).

«Tutte le istituzioni , ci spiega, hanno dovuto chiudere le prestazioni esterne: centri diurni, laboratori occupazionali, imprese sociali, eccetera. E si sono concentrate sugli istituti. Come nelle case anziani, la priorità è proteggersi. Proteggere gli ospiti ma anche il personale socio educativo e non solo sanitario che è chiamato a intervenire in condizioni spesso difficili. Grazie di cuore a loro».

Con quali problemi?

«All’inizio non sempre c’erano le protezioni adeguate. Di...