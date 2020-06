Nonostante l’annullamento delle elezioni del 5 aprile scorso a causa della pandemia, per alcuni Comuni ticinesi nelle scorse settimane vi sono stati cambiamenti. Com’era prevedibile, alcuni municipali che per vari motivi non si erano ricandidati, dopo essere rimasti in carica durante la fase più acuta dell’emergenza hanno ora deciso di farsi da parte. La Sezione degli enti locali (SEL) e la Cancelleria non possono fornire dati esaustivi, perché in sostanza non esiste l’obbligo di notificare dimissioni e relative sostituzioni negli organi esecutivi. Ad eccezione dei casi in cui i dimissionari hanno alle spalle meno di una legislatura completa, non hanno ancora compiuto 65 anni, o non possono certificare un’infermità grave. In questi casi, la dimissione necessita infatti di una ratifica da parte...