Ingrado ha un nuovo presidente. Anzi, nuova. «Dopo il doloroso distacco dal suo apprezzato presidente Marco Borradori, il Consiglio di Fondazione ha recentemente proceduto al rinnovo delle cariche e alla nomina della nuova presidente, nella persona di Pelin Kandemir Bordoli». Persona attiva da tempo nella prevenzione delle dipendenze, «ha assunto ruoli importanti in contesti diversi, distinguendosi sempre per la sua alta professionalità, competenza e responsabilità sociale». Due donne alla testa di Ingrado, quindi, considerato che la direttrice è Karin Gianola.

Pelin Kandemir Bordoli è nata ad Ankara, in Turchia, il 4 giugno 1976. Di professione operatrice sociale, è stata attiva professionalmente per molti anni nel campo della prevenzione delle dipendenze e della promozione della salute. Attualmente è direttrice dell’impresa sociale Sostare che si occupa di integrazione e inserimento socio-professionale di persone in difficoltà. È inoltre membro del gruppo di accompagnamento ai progetti sul volontariato sociale, membro del comitato dell’Associazione Zona Protetta, Presidente della commissione consultiva del Consiglio di Stato “fondo prevenzione e lotta al gioco patologico” ed è nel Comitato del Consiglio regionale della CORSI dove ricopre la carica di Vicepresidente per il quadriennio 2020-2023. A livello politico è stata eletta in Gran Consiglio nel 2007, ha ricoperto il ruolo di capogruppo della deputazione socialista al Gran Consiglio dal 2011 al 2016. È stata membro della Commissione della gestione e delle finanze di cui è stata Presidente nel 2017. È stata inoltre membro della Commissione di controllo di Banca Stato, della Commissione speciale Tributaria. Nel corso delle legislature è stata attiva anche in altre Commissioni: la Scolastica, la Sanitaria, la Legislazione e la Commissione speciale elezione magistrati. È stata presidente del Gran Consiglio nell’anno 2018/2019.