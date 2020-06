«I docenti non sarebbero stati coinvolti nelle decisioni relative all’insegnamento a distanza durante il lockdown? La critica è molto sorprendente». Il direttore della Divisione della scuola Emanuele Berger cade dalle nuvole quando il CdT gli sottopone le reticenze espresse dal Collegio dei docenti del Liceo cantonale di Bellinzona in merito all’approccio dell’autorità nell’implementazione dell’e-learning durante gli oltre due mesi di chiusura delle sedi a causa della pandemia. Nella risoluzione approvata la scorsa settimana il Collegio - pur sottolineando di comprendere la delicatezza e l’urgenza del momento in cui tutto l’insegnamento a distanza ha dovuto essere messo in piedi «con uno sforzo immane» - afferma che «anche quando le condizioni imposte dall’emergenza lo avrebbero consentito...