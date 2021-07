«Rendere i test rapidi a pagamento per chi non si è vaccinato». Così il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini ai microfoni di Teleticino ha risposto alla proposta dell’economista comportamentale Gerhard Fehr di introdurre dei divieti per i non vaccinati. O meglio, l’auspicio era quello di «discriminare apertamente i non immunizzati». Parole forti, quelle di Fehr, che hanno avuto eco anche nel nostro cantone aprendo, ancora una volta, il dibattito attorno al tema dell’obbligo (indiretto) vaccinale. Il discorso, seppur ampio e delicato, non prende in considerazione una fetta importante di popolazione ticinese che, per cause non dettate da scelte prettamente personali, non possono sottoporsi alla vaccinazione. E nel nostro cantone stiamo parlando di migliaia di persone. Parafrasando le parole di Fehr, esse verrebbero «discriminate» per una condizione che non hanno scelto? Abbiamo girato la domanda direttamente al farmacista cantonale.

I «condannati» a non vaccinarsi

Giovan Maria Zanini precisa subito che esistono, teoricamente, tre gruppi di persone che non possono vaccinarsi. Stiamo parlando di chi è risultato positivo alla COVID-19 e attualmente si trova nella fase acuta della malattia. Un problema, questo, «che si era presentato nel mese di gennaio quando abbiamo iniziato a immunizzare gli anziani nelle case di riposo e si erano creati dei focolai». Il secondo gruppo riguarda quelle persone a cui non è ancora stato somministrato il preparato non per motivi medici, ma per ragioni tecniche.

Zanini ammette che è una questione di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, ma in estrema sintesi «i due vaccini che possediamo (Pfizer e Moderna) non possono essere trasportati a casa delle persone perché non resistono alle sollecitazioni meccaniche». In altre parole, non si può mettere in pratica un servizio di aiuto a domicilio. Di contro – prosegue Zanini – se un giorno dovessimo possedere, ad esempio, AstraZeneca o Johnson&Johnson, il problema non sussisterebbe.

Del terzo e ultimo gruppo (che è anche il più ampio) fa parte quella fetta di popolazione che per ragioni mediche non può essere immunizzata: «Troviamo gli immunosoppressi, soprattutto quelli che hanno subito un trapianto, persone affette da certe malattie croniche e chi si è sottoposto a determinate chemioterapie – spiega –. È chiaro, quindi, che queste persone sono “condannate” a non vaccinarsi».

© CdT/Gabriele Putzu

Di cittadini comuni e personale sanitario

Detto dei tre gruppi che, non per scelta propria, sono impossibilitati (allo stato attuale) a farsi vaccinare, come fare se in futuro venisse deciso di mettere in campo misure penalizzanti per tutti i non immunizzati? Zanini tiene a contestualizzare meglio le dichiarazioni rilasciate all’emittente di Melide, rilevando che «queste persone dovranno essere trattate in un modo completamente diverso rispetto a quelle che per comodità loro decidono di non vaccinarsi. Ho già ribadito a più riprese che rispetto chi sceglie di non vaccinarsi perché sono contrario all’obbligo di vaccinazione, stiamo parlando di un atto che influisce sulla propria integrità fisica. Ma il concetto di rispetto si riferisce ai cittadini comuni, perché se parliamo del personale sanitario allora ci dovranno essere verosimilmente delle conseguenze».

Il farmacista cantonale si riferisce a quei casi di alcuni operatori sanitari che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione. Un serio problema, secondo Zanini, perché «immunizzare l’entourage di una persona a rischio non ha più senso se questa stessa persona necessita di recarsi al pronto soccorso e il medico che la assiste non è vaccinato. Salta immediatamente il cordone di sicurezza che si è creato preventivamente».

Chi paga?

Un’altra questione sollevata dal farmacista cantonale in merito al pagamento dei test rapidi era chi si accollava il costo dei tamponi. È bene precisare, però, che ipotetiche agevolazioni o, di contro, penalizzazioni per chi non può vaccinarsi sono solo «discussioni teoriche in questo momento». Ad ogni modo, allo stato attuale chi si è vaccinato riceverà il certificato COVID come lasciapassare per determinate attività, mentre chi non si è immunizzato ha comunque la possibilità di svolgere le stesse attività, ma sottoponendosi al tampone. La domanda, quindi, che si è posto Zanini è perché la collettività, ovvero il 60% di chi si è vaccinato, deve finanziare il tampone di chi sceglie di non immunizzarsi? «Qualunque cosa un giorno si decida, è chiaro che il tampone deve continuare a essere di facile accesso e gratuito per chi presenta sintomi, chi è entrato in contatto con una persona positiva e per chi non ha potuto vaccinarsi, non per chi non ha voluto», chiosa.

