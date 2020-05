L’importante crescita di persone in disoccupazione registrata nel mese di aprile preoccupa seriamente anche i sindacati in Ticino. Ma come ci spiega il segretario regionale di UNIA Ticino Giangiorgio Gargantini, «questi dati ci preoccupano oggi, ma forse soprattutto in prospettiva futura. Il rischio è infatti che la disoccupazione cresca in maniera ancora più importante quando non sarà più possibile accedere al lavoro ridotto. Uno strumento di cui oggi beneficia circa il 50% dei lavoratori in Ticino». Inoltre, aggiunge il segretario cantonale di UNIA, «non bisogna dimenticare i lavoratori più precari, come gli interinali che solo in un secondo momento hanno potuto accedere al lavoro ridotto, oppure anche quelle categorie, come i lavoratori domestici, che proprio non hanno potuto accedervi. Infine ci sono tutti quei lavoratori stagionali che al momento non rientrano nelle statistiche, poiché ‘‘tecnicamente non licenziati’’». Ma c’è anche un altro tema che Gargantini tiene ad evidenziare, ovvero quello delle aziende che beneficiano di questi aiuti e che licenziano comunque i propri dipendenti: «È importante sottolineare che il lavoro ridotto non è un sostegno generale all’economia e alle aziende, ma un sostegno all’impiego e che quindi serve proprio per evitare licenziamenti. Per questo motivo diciamo chiaramente che non è accettabile da un punto di vista etico licenziare in questo momento e chiediamo alle aziende che giustamente beneficiano di questi aiuti di utilizzare questi soldi per salvaguardare i posti di lavoro. A livello nazionale abbiamo anche lanciato un petizione per chiedere che sia vietato licenziare dopo aver fatto ricorso a questi aiuti».