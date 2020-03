È attivo con un profilo ufficiale su Instagram il servizio di prevenzione e promozione della salute dell’Ufficio del Medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Da oggi infatti il profilo promozione_salute «si aggiunge quale canale comunicativo e informativo complementare ai normali canali istituzionali al fine di rafforzare ulteriormente la comunicazione pubblica, in particolare raggiungendo un pubblico più giovane» comunica il DSS in una nota. Questa pagina, vista la situazione attuale, fungerà da vettore per la diffusione della campagna di prevenzione «Distanti ma vicini - Proteggiamoci. Ora.»