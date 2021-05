Una truffa informatica via e-mail, un «like» su Instagram, il tentativo di adescamento da parte di un terrorista tramite una chat. Tre azioni che, almeno apparentemente, non hanno nulla in comune tra loro. Eppure, nel complesso mondo che ci circonda, un tema in comune ce l’hanno: la persuasione, o perlomeno il tentativo di persuadere qualcuno a fare qualcosa tramite determinate tecniche comunicative. Proprio attorno al tema della persuasione ruota l’ultimo libro di Alessandro Trivilini, Responsabile del Servizio informatica forense del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. «La persuasione della propaganda» è il titolo del volume in pubblicazione in questi giorni. Ma a far veramente capire l’intento di questo agile libro accessibile a tutti è il sottotitolo: «Manuale contro la radicalizzazione...