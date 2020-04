Introdurre fasce orarie per permettere agli over 65 di recarsi a fare la spesa e se il divieto dovesse protrarsi oltre il 13 aprile, sarà ricorso al TRAM. Questo, in sostanza, il messaggio che domenica sera è giunto nella casella di posta elettronica del presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta da parte di Giorgio Ghiringhelli, giunto proprio a ridosso dell’imminente conferenza stampa odierna dove il Consiglio di Stato dovrebbe comunicare come e se prolungare le misure restrittive in Ticino. L’invito a Vitta pare essere uno solo, ovvero tornare sui suoi passi perché «la misura introdotta dal Governo è da considerare sicuramente sproporzionata e non tale da giustificare una così crassa inosservanza non solo dell’ordinanza federale ma soprattutto del divieto costituzionale di discriminare qualcuno per l’età». Secondo Ghiringhelli, introdurre delle fasce orarie nei supermercati per gli over 65 è da considerarsi come una «soluzione che accontenterebbe tutti», perché «avrebbe effetti positivi non solo sul rispetto di certi diritti fondamentali, ma pure sui paventati e non comprovati rischi di tipo sanitario cui teoricamente gli anziani sarebbero esposti andando a fare la spesa».