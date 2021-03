Le autorità cantonali organizzano un momento informativo per aggiornare la popolazione sulla situazione epidemiologica in Ticino e sulla campagna di vaccinazione. All’appuntamento a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona sono presenti il medico cantonale Giorgio Merlani e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

Due le novità in merito alla campagna di vaccinazione, ha detto il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini in apertura di conferenza stampa.

La prima: è stata confermata ai Comuni la distribuzione di seimila dosi di vaccino alle persone che si sono annunciate nei Comuni e sono in attesa di un appuntamento. Le prime a ricevere il vaccino saranno le persone over80, seguiranno quelle appartenenti alla fascia tra i 75 e gli 80 anni. Secondo il farmacista cantonale si riusciranno a vaccinare in questo modo seimila persone. Secondo il tasso di annuncio dei Comuni rimarranno così circa mille persone da vaccinare in Ticino che dovranno attendere dopo Pasqua l’arrivo di una seconda fornitura di vaccini.

L’ultimo giorno utile per iscriversi per accedere alla vaccinazione di prossimità è il 31 marzo. Dopo tale data i Comuni invieranno i dati al Cantone e in seguito convoglieranno i loro sforzi nella campagna di vaccinazione. Gli over75 che vogliono accedere alla vaccinazione di prossimità possono quindi annunciarsi a entro tale data.

La seconda: è aperta da oggi l’iscrizione alla vaccinazione per le persone con malattie croniche e ad alto rischio. Quattro i centri cantonali dove possono essere effettuate le vaccinazioni (Giubiasco, Locarno, Lugano, Mendrisio). La valutazione su chi ha accesso deve essere fatta dal proprio medico che dovrà compilare il certificato reperibile sul sito del cantone dedicato alla categoria.

L’andamento della pandemia: «È in arrivo la terza ondata»

Il medico cantonale Giorgio Merlani, analizzando i dati sui contagi, ha osservato che «ci troviamo in una fase di crescita» delle cifre. «Dopo la quasi stabilità degli ultimi due mesi, si constata una nuova tendenza al rialzo», ha spiegato Merlani, aggiungendo che è quasi stupefacente che ci siano stati quasi due mesi di stabilità e «non c’è motivo di aspettarsi una nuova stabilità dopo il rialzo attuale». «Tradotto - ha chiarito Merlani successivamente -: secondo me sta arrivando la terza ondata». La crescita «è esponenziale», ha aggiunto: «è verosimile che avremo di nuovo un impatto in termini di maggiori ospedalizzazioni». La decisone di vaccinare prima le persone anziane «sta portando i suoi frutti», ha sottolineato Merlani, facendo notare la diminuzione dei casi tra le persone anziane. «Le dosi devono andare alle persone più ad alto rischio, che hanno una probabilità di decesso più alta rispetto alla popolazione normale», ha affermato.

«In casa anziani», ha osservato poi Merlani «non si registrano più casi: il posto più sicuro in cui trovarsi ora è in casa anziani».

Quarantene e test a tappeto

Appare poi relativamente stabile il numero di quarantene. «Ho paura che sia dovuto a una mancata dichiarazione al contact tracing, per paura di dire che si è stati a cena da un amico: siamo tutti stufi e stanchi della situazione ma chiedo a tutti di collaborare in modo onesto», ha detto Merlani, ricordando che presto entrerà in scena la strategia dei test a tappeto. «Tuttavia non basta una dichiarazione del Consiglio federale che mette a disposizione i fondi, ma bisogna reperire le risorse e ci vuole tempo», ha spiegato Merlani. «Già le persone che si sottopongono al test sono molte di più rispetto all’inizio della pandemia». Anche con lievi sintomi, ha ricordato Merlani, è importante fare il test: «L’influenza non c’è più: quindi se uno ha sintomi, anche lievi, probabilmente è coronavirus», ha detto.

Riguardo alle scuole, poi, il medico cantonale ha osservato che quando si trova un allievo positivo e vengono testati tutti gli altri allievi, «raramente ne troviamo un secondo», ha detto. «Questo è un segnale positivo e significa che la scuola non è un motore d’accelerazione del virus».

Riguardo ai test a tappeto, Merlani ha spiegato che la strategia dovrà passare ancora alcuni passi formali nei prossimi giorni, e poi si procederà con la messa in opera. La linea temporale per dare il via alla questa strategia è quindi la fine del mese, ha spiegato il medico cantonale invitando le persone a farsi testare settimanalmente o in vista di incontri. Merlani ha inoltre detto che la misura voluta da alcuni Comuni di introdurre l’obbligo di mascherina ovunque è stata ben accolta dall’Ufficio del medico cantonale.

Johnson&Johnson e AstraZeneca

«La domanda di omologazione per il vaccino di Johnson&Johnson è al vaglio di Swissmedic. Non vuol dire che lo utilizzeremo: non mi risulta che la Confederazione abbia accordi con Johnson&Johnson, perché non rientra nella strategia scelta dal Consiglio federale: le dosi sarebbero arrivate troppo tardi rispetto alle necessità» ha spiegato il farmacista cantonale.

Riguardo ad AstraZeneca, Giovan Maria Zanini ha precisato che le analisi di Swissmedic proseguono: «L’EMA dovrebbe esprimersi oggi sul prodotto. Mi pare che il nome del vaccino sia un po’ compromesso ormai a causa di tutto ciò che si è detto a livello internazionale. Tuttavia se Swissmedic dovesse approvarne l’omologazione la mia conclusione sarà una sola: in tal caso il prodotto sarà sicuro e lo useremo», ha detto.

