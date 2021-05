Per i pompieri ticinesi, il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti. Certo, la pandemia di coronavirus ha avuto ripercussioni sull’attività dei Corpi, come ad esempio nella formazione, ma l’anno in questione resterà nella storia dei pompieri per una serie di profondi cambiamenti per la Federazione pompieri Ticino (FPT). Gli stessi sono stati illustrati presidente del Consiglio direttivo della FPT Corrado Tettamanti nel corso dell’annuale conferenza stampa alla Centrale comune d’allarme di Bellinzona. In primis i nuovi statuti, i quali hanno anche portato alla nuova denominazione (FPT, appunto), che ha sostituito l’ex Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP). In secondo luogo, la nuova governance simile a quella di un Municipio. L’Esecutivo è rappresentato dal Consiglio direttivo – composto dai 5 comandanti delle Conferenze regionali di Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese e Tre Valli – mentre il Legislativo, che vota crediti e messaggi, è rappresentato dal Consiglio dei comandanti. Infine, la gestione delle chiamate dal 118 proprio della CECAL. Insomma, nel 2020 molto è stato fatto e, gettando uno sguardo al futuro, molto resta da fare.

Per quanto riguarda gli interventi, nel 2020 ve ne sono stati 137 in più rispetto all’anno precedente (da 2.938 a 3.075). L’aumento più importante lo si è registrato nell’ambito dei danni dovuti all’acqua (610, +84) e degli incendi (547, +75). Sono invece notevolmente diminuiti gli interventi per sostante pericolose (603, -82). In ogni caso, ha spiegato Tettamanti, il numero complessivo degli interventi è in linea con quelli degli ultimi anni. Il costo totale ammonta a 2,7 milioni di franchi, ossia mezzo milione in più dell’anno precedente. Un rincaro dovuto a diversi importanti incendi boschivi, come ad esempio quello scoppiato sulla Coma della Trosa. Restando in tema di incendi boschivi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del rapporto di esercizio è stato annunciato che il Ticino fungerà da riferimento nazionale proprio per questo tipo di sinistro. Per quanto riguarda invece il numero di effettivi, gli stessi sono aumentati di 24 unità rispetto al 2019: in totale sono pronti all’impiego 1336 uomini e 62 donne. Del totale degli effettivi, 1.339 sono volontari.